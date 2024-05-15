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Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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