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Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı

Sivasspor, Avrupa Kupası ve sezon maçları için sürdürdüğü ilk etap kampını Neftçi Bakü takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı.

Sivasspor, Avrupa Kupası ve sezon maçları için sürdürdüğü ilk etap kampını Neftçi Bakü takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı.

Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları ve Avrupa Kupası maçları için Bolu'da girdiği ilk etap kampının son gününde Neftçi Bakü takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı Sivasspor 18'inci dakikada Isaac Cofie'nin golüyle 1-0 galip tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu'nun Gerede ilçesinde ilk etap kampını tamamlayan Sivasspor, akşam saatlerinde otelden ayrılarak 16 Temmuz tarihinde ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Bolu Bakü Spor Haberler

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