Sivasspor ile Samsunspor Süper Lig'in İlk Haftasında Karşılaşacak

Sivasspor ile Samsunspor, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak. İki takım arasında oynanan maçlar ve geçmişteki önemli hikayeler de paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor oynayacağı maçla birlikte 19. kez rakip olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor, yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım bugüne kadar 18 kez rakip oldu. Bu müsabakaların 8'ini Samsun, 6'sını da Sivas kazandı. İki takım arasındaki 4 maç ise berabere tamamlandı. Sivas'ta oynanan müsabakalarda Samsun'un tek galibiyeti bulunurken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı, 4 maçı ise ev sahibi kazandı.

Sivasspor - Samsunspor maçının bir diğer önemli hikayesi ise 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Samsunspor'un Süper Lig'de son maçını da Sivasspor ile oynaması. 7 Nisan 2012 tarihinde ligin son haftasında Sivasspor'u ağırlayan Samsunspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılınca Süper Lig'e veda etmişti. Samsunspor, 1. Lig'e düştükten sonra 11 yıl boyunca tekrar Süper Lig'e çıkmak için mücadele etti.

11 yıl aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçını da son maçını oynadığı Sivasspor ile oynayacak Samsunspor, bu kez rakibiyle Sivas'ta karşılaşacak.

Bu müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. - SAMSUN