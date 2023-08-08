Sivasspor ile Samsunspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Sivasspor ile Samsunspor maçının biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise şu şekildedir: VIP Alt: 200 TL, Maraton Alt: 100 TL, Maraton Üst: 100 TL, Güney Alt: 50 TL, Güney Üst: 50 TL, Bayan Tribün: 50 TL, Misafir Tribün: 65 TL.