Üye Girişi
Haberler

Sivasspor ile Samsunspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Sivasspor ile Samsunspor maçının biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise şu şekildedir: VIP Alt: 200 TL, Maraton Alt: 100 TL, Maraton Üst: 100 TL, Güney Alt: 50 TL, Güney Üst: 50 TL, Bayan Tribün: 50 TL, Misafir Tribün: 65 TL.

Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 1. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig 1. haftasında 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 200 TL

Maraton Alt: 100 TL

Maraton Üst: 100 TL

Güney Alt: 50 TL

Güney Üst: 50 TL

Bayan Tribün: 50 TL

Misafir Tribün: 65 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title