Sivasspor ile Samsunspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Sivasspor ile Samsunspor maçının biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise şu şekildedir: VIP Alt: 200 TL, Maraton Alt: 100 TL, Maraton Üst: 100 TL, Güney Alt: 50 TL, Güney Üst: 50 TL, Bayan Tribün: 50 TL, Misafir Tribün: 65 TL.
Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 1. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Trendyol Süper Lig 1. haftasında 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 100 TL
Maraton Üst: 100 TL
Güney Alt: 50 TL
Güney Üst: 50 TL
Bayan Tribün: 50 TL
Misafir Tribün: 65 TL - SİVAS