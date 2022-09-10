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Sivasspor ile İstanbulspor ligde ilk kez karşılaşacak

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Sivasspor ile İstanbulspor ligde ilk kez karşılaşacak

DG Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı İstanbulspor ile ligde ilk kez karşılaşacak.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı İstanbulspor ile ligde ilk kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, yarın saat 17.00'da sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 5 haftada kırmızı-beyazlılar, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 15. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi ise 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 3 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde ilk randevu

Sivasspor ile İstanbulspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Aralık 2002'de Türkiye Kupası maçında karşılaşmış maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti. İstanbul temsilcisi, Sivas ekibinin Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 43. takım olacak.

Düdük Hüseyin Göçek'te

Mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Tarık Güldal olacak.

Sivasspor'da 2 sakat bulunuyor

Kırmızı-beyazlıların, İstanbulspor ile oynayacağı maçta 2 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Leke James, İstanbulspor karşısında görev yapamayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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