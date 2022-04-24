Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda - Haberler

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Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda

Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak.

Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 9 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 3 kez galibiyet elde ederken, Alanyaspor da sahadan 3 kez 3 puanla ayrıldı. 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Sivasspor ve Alanya, son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 9 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

2021-2022 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 0-1 - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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