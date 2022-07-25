Sivasspor, hazırlık maçında Al Sharjah'ı yendi Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Al Sharjah'ı 2-0 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Al Sharjah'ı 2-0 mağlup etti. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, üçüncü hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşı karşıya geldi. Sivas ekibi, Bad Blumau kasabasında oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Markus Lamb, Lena Hirtl ve Zvonimir Mestrovic hakem üçlüsü görev yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay maça Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel ve Mustapha Yatabare 11'iyle çıktı. Maçın ikinci yarısında ise oyuna Emre Satılmış, Emre Gökay, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Ziya Erdal, Karol Angielski, Leke James ve Kerem Atakan Kesgin dahil oldu. Sivasspor'un gollerini 14'üncü dakikada Mustapha Yatabare ve 31'inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Sivas ekibi bu maçla birlikte Avusturya kampını tamamlarken, takım yarın Sivas'a dönecek. Sivasspor daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0 ve Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz, Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalmıştı. Demirören Haber Ajansı / Spor Birleşik Arap Emirlikleri Avusturya Sivasspor Sivas Spor Haberler

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