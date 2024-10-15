Sivasspor - Hatayspor Maçının Bilet Satışları Başladı
Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Sivasspor, 20 Ekim Pazar günü Hatayspor'u konuk edecek. Maçın biletleri satışa çıktı ve fiyatları belli oldu.
Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
VIP Alt Tribün: 500 TL
Maraton Alt ve Üst: 300 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 300 TL
Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS