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Sivasspor - Hatayspor Maçının Bilet Satışları Başladı

Sivasspor - Hatayspor Maçının Bilet Satışları Başladı
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Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Sivasspor, 20 Ekim Pazar günü Hatayspor'u konuk edecek. Maçın biletleri satışa çıktı ve fiyatları belli oldu.

Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının bilet satışı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt Tribün: 500 TL

Maraton Alt ve Üst: 300 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 300 TL

Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Sivasspor Futbol Pazar sivas Yaşam Spor

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