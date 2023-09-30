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Sivasspor-Hatayspor maçını az sayıda taraftar izledi

EY Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı Hatayspor karşılaşmasını az sayıda taraftar takip etti. Sivasspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile sahasında oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını yer alırken, büyük boşluklar göze çarptı. Sivassporlu taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırırken, tezahüratlarla da takımlarına destek oldu.