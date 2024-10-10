Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve şut çalışması gerçekleştirildi.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, şut çalışması ve yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını devam edecek.
Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.