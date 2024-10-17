Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından koordinasyon çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS