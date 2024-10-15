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Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları ile sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, hedefsiz oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

İzni sona eren Achilleas Poungouras, Sivas'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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