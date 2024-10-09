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Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki ekip, sağlık durumu iyi olan futbolcular ile çalışmalara devam ediyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan futbolcular, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Hatayspor Sivasspor Antrenman Futbol Yaşam Spor

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