Konya'da korkutan iki deprem

Konya'da korkutan iki deprem! Halk sokağa döküldü
12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Mersin'e Gitti

Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Mersin'e Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanını tamamladıktan sonra 22 kişilik kafile ile Mersin'e gitti. Sakat ve cezasız oyuncular hakkında bilgi verildi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Sivasspor, Mersin'e gitti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Mersin'e gitti.

Kırmızı-beyazlılar yarın Mersin'de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor'un, Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Djordje Nikolic, Arda Erturan, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Uros Radakovic, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Alex Pritchard, Charis Charisis, Queensy Menig, Oğuzhan Aksoy, Jan Bieganski, Samuel Moutoussamy, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Talha Şeker, Veljko Simic, Rey Manaj, Fode Koita, Bekir Turaç Böke."

Sakatlıkları bulunan Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Achilleas Poungouras, Noah Sonko Sundberg ve Emrah Başsan ile sarı kart cezalısı Ziya Erdal kafilede yer almadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
img

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
img

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yeni isim var! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.