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Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 9. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşmak üzere antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan idmanda oyuncular dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

SİVASSPOR, ligin 9'uncu hafta maçında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından 5'e 5 turnuva yapan kırmızı-beyazlılar, koordinasyon, çabukluk ve çıkışlar yaptıktan sonra dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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