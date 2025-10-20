Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları ve topa sahip olma egzersizleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

İzinli olan ve Ankara'da bulunan Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ise antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek. - SİVAS