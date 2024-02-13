Sivasspor, Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve dar alan oyunuyla devam etti. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan oyunu oynadı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın basına ve taraftara açık yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS