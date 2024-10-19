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Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve taktik çalışmalara dönüşerek sona erdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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