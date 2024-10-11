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Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, pas çalışmaları ve orta şut çalışmaları yapıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerin de teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, orta şut çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Hatayspor Sivasspor

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