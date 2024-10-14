Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından 5'e 5 turnuva yapan Yiğidolar, koordinasyon çabukluk ve çıkışlar yaptıktan sonra dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yarım saha çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS