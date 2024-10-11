Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Kulübün açıklamasına göre, ekip sahada ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapıyor.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.