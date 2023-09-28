Haberler ›› Spor ›› Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve savunma çalışmaları yapıldı.