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Sivasspor, GZT Giresunspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Spor
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- Sivasspor, GZT Giresunspor maçına hazır Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, GZT Giresunspor maçına hazır

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Giresun'da gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor, GZT Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, GZT Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, GZT Giresunspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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