Sivasspor günü çift idmanla tamamladı - Sivasspor günü çift idmanla tamamladı DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. - Sivasspor günü çift idmanla tamamladı SİVAS - DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 2'nci gününde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor günü çift idmanla tamamladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.