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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

AA - Göksel Cüneyt İğde - Spor
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gerede ilçesinde bulunan bir otelde çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Futbolcular, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah yapılan antrenmanda dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan akşam idmanında ise 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde çift kale maç oynadı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Diğer yandan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede kampında kırmızı-beyazlı takımı ziyaret etti.

Sivasspor'u Bolu'da görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kılıç, futbolculara ligde ve Avrupa'da başarı dileklerini iletti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

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