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Sivasspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda sakat oyuncusu Alaaddin Okumuş da yer aldı.

- Sivasspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardandan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, orta şut çalışmaları ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Alaaddin Okumuş, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe ile Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor

Trendyol Süper Lig Antrenman Sivasspor 3-sayfa Futbol Sivas Spor

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