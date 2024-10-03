Sivasspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından eğlenceli oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, sürat çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın İzmir'e gidecek ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Göztepe ile Net Global Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.