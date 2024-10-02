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Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve duran top çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardandan duran top çalışmaları yapan Yiğidolar taktik maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe ile Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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