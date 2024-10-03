Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından eğlenceli oyun oynayan Yiğidolar, sürat çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın İzmir'e giderek ve akşam saatlerinde burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

Göztepe ile Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS