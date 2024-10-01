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Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Göztepe ile karşılaşacak. Bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Alex Pritchard da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Seçilmiş Kulüp Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, kuvvet çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı. Sakatlığı geçen Alex Pritchard, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Antrenman Futbol Güncel sivas Spor

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