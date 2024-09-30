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Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Sakatlığı bulunan Alaaddin Okumuş antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardandan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, orta şut çalışmaları ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Alaaddin Okumuş, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe ile Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Antrenman Futbol sivas Yaşam Spor

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