Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde başladı. Antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmaları ile devam etti.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile başladı.
Kulüp tesislerinde, gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım sahada çift kale maç yaptı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor ile Göztepe, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS