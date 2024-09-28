Sivasspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından dar alan pas çalışan kırmızı beyazlı ekibin, dayanıklılık çalışması ile idmanı tamamladığı kaydedildi.
RAMS Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı vurgulandı.
Yarın izin yapacak Sivasspor, 30 Eylül Pazartesi günü maçın hazırlıklarına devam edecek.
Göztepe ile Net Global Sivasspor 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.