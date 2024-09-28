Üye Girişi
Haberler

Sivasspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından dar alan pas çalışan kırmızı beyazlı ekibin, dayanıklılık çalışması ile idmanı tamamladığı kaydedildi.

RAMS Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı vurgulandı.

Yarın izin yapacak Sivasspor, 30 Eylül Pazartesi günü maçın hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe ile Net Global Sivasspor 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Antrenman Futbol Yaşam Spor

İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arsenal Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Leicester maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bandırmaspor Ankaragücü maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });