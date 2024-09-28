Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık çalışmaları ile idmanı tamamladı. Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, yarın izin yapacak ve 30 Eylül Pazartesi günü maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS