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Sivasspor, Göztepe Deplasmanında 3 Puan Peşinde

Sivasspor, Göztepe Deplasmanında 3 Puan Peşinde
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Teknik direktör Bülent Uygun, Göztepe ile oynayacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Zor bir deplasmana gideceklerini vurgulayan Uygun, takımlarının hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ligin 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir deplasmana gideceklerini belirtti.

Göztepe takımının camiası ve taraftarıyla çok büyük bir ekip olduğunu vurgulayan Uygun, "Özellikle kurulduğu yıllarda, Avrupa'daki başarılarıyla oluşturduğu camiayla İzmir'in en büyük takımı. Zor bir deplasmana gidiyoruz." dedi.

Milli maç arası öncesi bu karşılaşmayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getiren Uygun, "3 puan adına oyun anlayışımız, sistemimiz ve uygulayacağımız taktiği en iyi şekilde yapıp, oradan puanlarla dönerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

Antrenman

Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ile başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe ile Net Global Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Bülent Uygun Antrenman Sivasspor Politika Futbol Spor

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