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Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Spor
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Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda GZT Giresunspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Geniş alan çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor

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