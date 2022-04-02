Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor ile ligde 2. kez rakip olacak.

SİVAS (İHA) - DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor ile ligde 2. kez rakip olacak.

Giresunspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. kez karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak ligin ilk yarısında Sivas'ta karşılaştı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Giresunspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title