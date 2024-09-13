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Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla geçirildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanın bir bölümünü Başkan Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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