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Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun 5. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun 5. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Yiğidolar, bugün akşam saatlerinde toplanarak sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Antrenmanda milli takımlarının kampında bulunan Emre Gökay, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Azizbek Turgunboev, Rey Manaj ile Samuel Moutoussamy yer almadı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Sivasspor Güncel sivas Spor

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