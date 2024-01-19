Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında dün sahasında Ankara Keçiörengücü karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Sivasspor, ara vermeden ligde sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra pas çalışmaları ve yarım saha çift kale maç yaptı.

Ankara Keçiörengücü maçında 90 dakika oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Gaziantep FK, 21 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS