Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana kulüp başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalıştı.
Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanın bir bölümünü takip etti.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.