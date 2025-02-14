Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
Sivasspor, Süper Lig'in 24. hafta maçında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivas ekibi, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor