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Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sürat koşuları, gol vuruşu ve taktik çalışmalar yapıldı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman sürat koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise gol vuruşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Yiğidolar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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