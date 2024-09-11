Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman sürat koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise gol vuruşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Yiğidolar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS