Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı çift antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kırmızı-beyazlılar kuvvet çalışmaları yaptı.

Akşam antrenmanı ise ısınma ile başladı. Ardından eğlenceli ve dört kaleli oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise geçiş çalışmaları ile çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS