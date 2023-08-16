Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda mobilizasyon ve pas çalışmaları yapıldı. Yeni transfer Roman Kvet de çalışmalarda yer aldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

- Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, bir günlük iznin ardından ligde gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon ve aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise sınırlı alan oyun ile 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Öte yandan yeni transfer Roman Kvet de çalışmalarda yer aldı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.