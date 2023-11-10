Sivasspor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu
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Sivasspor futbolcuları ve teknik heyet, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Kulüp çalışanları da aynı şekilde Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
- Sivasspor, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu
SİVAS - Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet saygı duruşunda bulundu.
Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları için Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde saat 09.00'da sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve a takım personeli saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenin çalmasıyla birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Kulüp tesislerinde görev yapan çalışanlar da siren sesiyle birlikte işlerine ara vererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.