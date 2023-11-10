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Sivasspor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Sivasspor futbolcuları ve teknik heyet, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Kulüp çalışanları da aynı şekilde Atatürk için saygı duruşunda bulundu.