Sivasspor, Galatasaray maçının taktiğini çalıştı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Rıza Çalımbay Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor, Galatasaray maçının taktiğini çalıştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.