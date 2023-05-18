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Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam ederken, kırmızı-beyazlı ekip son bölümde çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, 20 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Rıza Çalımbay Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

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