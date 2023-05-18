Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde dar alan pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise futbolcular çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.