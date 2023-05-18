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Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde dar alan pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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